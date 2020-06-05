  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:21:01 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 562.053.949
Tüpraş 338.359.964
Garanti Bankası 325.808.438
Petkim 298.618.018
Bim Mağazalar 231.646.480
ASELSAN 229.426.430
Ereğli Demir Çelik 212.750.835
MLP Sağlık 172.789.732
Turkcell 161.338.140
Emlak Konut GMYO 134.781.549
Akbank 130.261.161
Gübre Fabrikaları 121.330.915
Pegasus 97.643.919
Halkbank 97.575.261
Vakıflar Bankası 91.709.254
Türk Telekom 91.125.170
Karsan Otomotiv 89.294.935
Odaş Elektrik 87.333.039
Koç Holding 85.987.844
Tekfen Holding 80.826.796

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı