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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:22:35 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.057.929.943
ASELSAN 680.583.288
Emlak Konut GMYO 429.333.085
Türk Hava Yolları 419.907.776
Akbank 336.927.569
Eczacıbaşı İlaç 283.855.044
Ereğli Demir Çelik 276.189.813
Güneş Sigorta 252.372.273
Vakıflar Bankası 229.157.342
Anadolu Efes 226.294.483
Tekfen Holding 225.979.474
Tüpraş 207.896.812
Yapı ve Kredi Bankası 199.524.117
Petkim 188.655.791
İş Bankası (C) 145.829.377
Karsan Otomotiv 145.177.937
İş Finansal Kiralama 143.105.653
Gübre Fabrikaları 142.050.878
Halkbank 129.295.689
Arçelik 116.906.704

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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