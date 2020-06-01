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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:32:27 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 701.660.720
Türk Hava Yolları 563.782.099
Garanti Bankası 538.570.098
Emlak Konut GMYO 448.485.740
Güneş Sigorta 379.551.322
Yapı ve Kredi Bankası 250.236.560
Pegasus 245.531.208
Tüpraş 243.220.721
Akbank 236.644.998
Eczacıbaşı İlaç 227.065.389
Kardemir (D) 223.477.212
Bim Mağazalar 221.775.342
Sasa Polyester 193.422.604
Arçelik 191.349.414
Vakıflar Bankası 190.578.455
Petkim 157.005.101
Halkbank 154.608.441
Odaş Elektrik 146.824.546
İş GMYO 114.021.798
Halk GMYO 112.425.895

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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