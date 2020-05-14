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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:24:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.027.752.247
Eczacıbaşı İlaç 608.547.066
Garanti Bankası 391.571.109
Sasa Polyester 309.886.995
Kardemir (D) 237.477.583
Türk Telekom 203.133.267
İpek Doğal Enerji 197.208.999
Bim Mağazalar 197.077.331
İş Finansal Kiralama 193.805.298
Koza Madencilik 184.237.219
Migros Ticaret 177.842.869
Türk Hava Yolları 177.642.112
Gübre Fabrikaları 171.384.737
Akbank 159.443.048
Selçuk Ecza Deposu 159.141.523
Yapı ve Kredi Bankası 133.346.885
Eczacıbaşı Yatırım 133.181.189
İş Bankası (C) 132.212.763
Alkim Kimya 122.564.352
Aksa Enerji 118.053.200

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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