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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:37:55 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 464.380.089
ASELSAN 389.207.344
İş Finansal Kiralama 374.632.355
Migros Ticaret 334.310.883
Garanti Bankası 322.880.217
Alkim Kimya 321.672.943
Kardemir (D) 285.326.366
Petkim 282.478.370
Koza Madencilik 199.922.166
Vakıflar Bankası 188.682.515
Bim Mağazalar 188.360.158
Odaş Elektrik 177.470.818
Akbank 155.568.161
İpek Doğal Enerji 154.899.689
Türk Hava Yolları 146.992.198
Karsan Otomotiv 123.696.922
Halkbank 114.112.847
Türk Telekom 110.084.603
Yapı ve Kredi Bankası 105.363.621
Selçuk Ecza Deposu 104.186.115

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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