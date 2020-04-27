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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2020-04-27 14:25:07 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 734.605.093
Garanti Bankası 521.610.217
ASELSAN 406.773.272
Eczacıbaşı İlaç 350.784.052
Migros Ticaret 322.046.505
Koza Madencilik 296.762.327
Şok Marketler 291.098.242
Güneş Sigorta 278.263.510
Sasa Polyester 270.324.689
Akbank 234.327.315
Koza Altın 219.280.545
Vakıflar Bankası 166.596.871
Petkim 163.904.183
Yapı ve Kredi Bankası 155.914.807
TAV Havalimanları 141.089.696
İpek Doğal Enerji 135.963.546
Odaş Elektrik 132.411.097
İş Bankası (C) 131.343.974
Turkcell 125.604.614
MLP Sağlık 125.243.092

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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