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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

26 Temmuz 2019 Cuma 13:33
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ91.7080,39
BIST SINAİ116.343-0,07
BIST GIDA, İÇECEK115.938-0,24
BIST TEKSTIL, DERİ33.1640,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.2830,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK113.851-0,36
BIST TAŞ, TOPRAK61.1050,66
BIST METAL ANA196.5290,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA147.097-0,12
BIST MADENCİLİK74.742-0,21
BIST HİZMETLER75.3610,34
BIST ELEKTRİK3.3520,26
BIST ULAŞTIRMA141.5150,19
BIST TURİZM6.7380,26
BIST TİCARET212.0850,11
BIST İLETİŞİM32.7120,59
BIST SPOR28.2010,47
BIST İNŞAAT88.7301,12
BIST MALİ119.8480,43
BIST BANKA147.8290,75
BIST SİGORTA269.518-0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG50.6490,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.596-0,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.8370,35
BIST TEKNOLOJİ82.3342,81
BIST BİLİŞİM21.4641,27
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.5980,50


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:33
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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