Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:19 Mart 2019 Salı 13:40
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.889
|0,05
|BIST SINAİ
|124.040
|0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.206
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.635
|2,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.603
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.949
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.122
|0,58
|BIST METAL ANA
|235.797
|0,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.808
|-1,57
|BIST MADENCİLİK
|63.652
|-2,35
|BIST HİZMETLER
|73.519
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.454
|-0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|145.499
|0,96
|BIST TURİZM
|7.371
|0,83
|BIST TİCARET
|198.157
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|32.741
|0,49
|BIST SPOR
|26.995
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|77.037
|0,12
|BIST MALİ
|120.262
|-0,47
|BIST BANKA
|143.096
|-1,07
|BIST SİGORTA
|288.423
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|104.119
|-13,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.186
|0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.598
|1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|98.592
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|22.341
|1,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.705
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ