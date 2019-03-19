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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

19 Mart 2019 Salı 13:40
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ72.8890,05
BIST SINAİ124.0400,14
BIST GIDA, İÇECEK115.2060,15
BIST TEKSTIL, DERİ32.6352,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM47.603-0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK125.9490,98
BIST TAŞ, TOPRAK70.1220,58
BIST METAL ANA235.7970,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.808-1,57
BIST MADENCİLİK63.652-2,35
BIST HİZMETLER73.5190,26
BIST ELEKTRİK3.454-0,33
BIST ULAŞTIRMA145.4990,96
BIST TURİZM7.3710,83
BIST TİCARET198.157-0,20
BIST İLETİŞİM32.7410,49
BIST SPOR26.995-0,32
BIST İNŞAAT77.0370,12
BIST MALİ120.262-0,47
BIST BANKA143.096-1,07
BIST SİGORTA288.4230,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG104.119-13,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM92.1860,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.5981,12
BIST TEKNOLOJİ98.5920,16
BIST BİLİŞİM22.3411,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.28.7050,00

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:40
  1. İstanbul
  2. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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