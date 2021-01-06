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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:42:04 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9480,68
BIST SINAİ2.3901,37
BIST GIDA, İÇECEK2.0670,76
BIST TEKSTIL, DERİ8601,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.117-0,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.8640,86
BIST TAŞ, TOPRAK1.9280,08
BIST METAL ANA4.2732,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.4082,61
BIST MADENCİLİK1.5580,08
BIST HİZMETLER1.2241,05
BIST ELEKTRİK921,08
BIST ULAŞTIRMA1.6990,70
BIST TURİZM3221,54
BIST TİCARET3.697-0,49
BIST İLETİŞİM4332,50
BIST SPOR9654,05
BIST İNŞAAT1.6094,50
BIST MALİ1.5910,98
BIST BANKA1.5741,66
BIST SİGORTA6.3950,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG981-0,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3130,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6830,79
BIST TEKNOLOJİ1.9982,09
BIST BİLİŞİM7911,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2391,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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