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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:42:16 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.916-0,18
BIST SINAİ2.2980,44
BIST GIDA, İÇECEK2.0080,26
BIST TEKSTIL, DERİ849-0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.187-1,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.8241,73
BIST TAŞ, TOPRAK1.821-0,83
BIST METAL ANA4.093-0,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.2040,90
BIST MADENCİLİK1.447-1,27
BIST HİZMETLER1.1780,45
BIST ELEKTRİK883,38
BIST ULAŞTIRMA1.7222,95
BIST TURİZM287-0,98
BIST TİCARET3.590-0,06
BIST İLETİŞİM407-0,60
BIST SPOR920-2,16
BIST İNŞAAT1.4721,05
BIST MALİ1.521-0,15
BIST BANKA1.497-0,29
BIST SİGORTA5.995-1,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG957-0,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2650,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.643-0,92
BIST TEKNOLOJİ1.920-0,09
BIST BİLİŞİM7680,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.152-0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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