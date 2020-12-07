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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:33:14 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.136-0,95
BIST SINAİ2.0911,02
BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,20
BIST TEKSTIL, DERİ8071,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.128-1,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.6052,10
BIST TAŞ, TOPRAK1.7200,06
BIST METAL ANA3.5941,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9580,63
BIST MADENCİLİK1.231-0,25
BIST HİZMETLER1.133-0,09
BIST ELEKTRİK820,67
BIST ULAŞTIRMA1.5870,63
BIST TURİZM2830,01
BIST TİCARET3.480-0,16
BIST İLETİŞİM391-1,40
BIST SPOR1.0081,63
BIST İNŞAAT1.4131,40
BIST MALİ1.420-0,47
BIST BANKA1.413-1,21
BIST SİGORTA5.634-0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9160,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1640,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.620-0,51
BIST TEKNOLOJİ1.802-0,44
BIST BİLİŞİM667-1,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2160,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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