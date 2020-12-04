Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.196
|-0,67
|BIST SINAİ
|2.068
|0,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.008
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|793
|-0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.144
|-1,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.555
|1,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.714
|-0,78
|BIST METAL ANA
|3.577
|0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.925
|0,86
|BIST MADENCİLİK
|1.238
|-0,02
|BIST HİZMETLER
|1.134
|-0,46
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,31
|BIST ULAŞTIRMA
|1.589
|0,33
|BIST TURİZM
|283
|0,68
|BIST TİCARET
|3.472
|-1,35
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,47
|BIST SPOR
|986
|-2,39
|BIST İNŞAAT
|1.406
|-0,28
|BIST MALİ
|1.429
|-0,17
|BIST BANKA
|1.439
|-0,70
|BIST SİGORTA
|5.659
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|906
|-0,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.156
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|627
|0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.814
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|675
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.227
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)