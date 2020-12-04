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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:28:36 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.196-0,67
BIST SINAİ2.0680,68
BIST GIDA, İÇECEK2.0080,25
BIST TEKSTIL, DERİ793-0,25
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.144-1,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5551,77
BIST TAŞ, TOPRAK1.714-0,78
BIST METAL ANA3.5770,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9250,86
BIST MADENCİLİK1.238-0,02
BIST HİZMETLER1.134-0,46
BIST ELEKTRİK81-0,31
BIST ULAŞTIRMA1.5890,33
BIST TURİZM2830,68
BIST TİCARET3.472-1,35
BIST İLETİŞİM3990,47
BIST SPOR986-2,39
BIST İNŞAAT1.406-0,28
BIST MALİ1.429-0,17
BIST BANKA1.439-0,70
BIST SİGORTA5.6590,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG906-0,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1560,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6270,14
BIST TEKNOLOJİ1.814-0,33
BIST BİLİŞİM675-0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.227-0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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