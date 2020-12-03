Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.254
|0,48
|BIST SINAİ
|2.058
|0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.998
|0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|788
|0,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.162
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.530
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.757
|1,99
|BIST METAL ANA
|3.563
|0,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.906
|-0,42
|BIST MADENCİLİK
|1.245
|0,92
|BIST HİZMETLER
|1.130
|0,61
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.599
|0,68
|BIST TURİZM
|281
|2,15
|BIST TİCARET
|3.488
|0,82
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,09
|BIST SPOR
|1.030
|2,80
|BIST İNŞAAT
|1.416
|0,84
|BIST MALİ
|1.430
|0,17
|BIST BANKA
|1.448
|-0,74
|BIST SİGORTA
|5.602
|0,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.152
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|627
|1,16
|BIST TEKNOLOJİ
|1.821
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|678
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.228
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)