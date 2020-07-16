Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|279.719
|0,79
|BIST SINAİ
|159.033
|1,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.325
|1,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.972
|1,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|111.639
|1,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.478
|1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.758
|0,63
|BIST METAL ANA
|265.616
|2,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|211.010
|2,14
|BIST MADENCİLİK
|130.047
|0,28
|BIST HİZMETLER
|106.489
|0,56
|BIST ELEKTRİK
|6.676
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|143.069
|2,75
|BIST TURİZM
|19.253
|0,78
|BIST TİCARET
|335.457
|-0,60
|BIST İLETİŞİM
|41.163
|0,70
|BIST SPOR
|62.438
|2,23
|BIST İNŞAAT
|120.970
|3,10
|BIST MALİ
|126.999
|1,36
|BIST BANKA
|128.613
|1,74
|BIST SİGORTA
|511.373
|0,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.281
|1,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.125
|1,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.371
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|157.347
|0,90
|BIST BİLİŞİM
|53.525
|0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.452
|1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)