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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:44:31 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 280.701 0,97
BIST SINAİ 157.589 -0,01
BIST GIDA, İÇECEK 160.804 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 60.133 -0,20
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 111.523 1,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.109 -0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 127.659 0,89
BIST METAL ANA 262.708 0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 205.635 0,41
BIST MADENCİLİK 130.779 0,01
BIST HİZMETLER 106.466 -0,08
BIST ELEKTRİK 6.736 -0,83
BIST ULAŞTIRMA 141.514 0,32
BIST TURİZM 19.180 0,52
BIST TİCARET 337.329 0,40
BIST İLETİŞİM 41.217 -0,57
BIST SPOR 62.725 -3,58
BIST İNŞAAT 117.978 0,14
BIST MALİ 125.952 0,09
BIST BANKA 127.698 -0,24
BIST SİGORTA 503.529 0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.620 -0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.047 -0,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.026 1,55
BIST TEKNOLOJİ 157.424 -0,30
BIST BİLİŞİM 53.734 -0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.278 -0,93


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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