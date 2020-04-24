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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

2020-04-24 14:38:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 170.396 3,95
BIST SINAİ 125.603 0,95
BIST GIDA, İÇECEK 142.216 2,31
BIST TEKSTIL, DERİ 43.484 2,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.363 2,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.491 1,87
BIST TAŞ, TOPRAK 77.311 0,53
BIST METAL ANA 214.753 -1,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.334 0,11
BIST MADENCİLİK 112.786 2,78
BIST HİZMETLER 85.392 1,14
BIST ELEKTRİK 4.256 4,25
BIST ULAŞTIRMA 124.983 -0,97
BIST TURİZM 11.261 -0,22
BIST TİCARET 263.469 1,88
BIST İLETİŞİM 34.825 0,72
BIST SPOR 56.902 -0,08
BIST İNŞAAT 102.272 -0,37
BIST MALİ 107.041 0,96
BIST BANKA 120.692 1,03
BIST SİGORTA 377.865 5,60
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.501 -0,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.156 0,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.435 1,22
BIST TEKNOLOJİ 132.360 0,19
BIST BİLİŞİM 47.675 3,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.849 -0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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