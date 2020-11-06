Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.868
|2,51
|BIST SINAİ
|1.837
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.873
|0,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|707
|-0,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.863
|0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.327
|-0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.434
|1,02
|BIST METAL ANA
|3.092
|0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.686
|0,88
|BIST MADENCİLİK
|1.239
|0,82
|BIST HİZMETLER
|1.066
|0,65
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|1.215
|0,19
|BIST TURİZM
|249
|0,18
|BIST TİCARET
|3.301
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|396
|1,27
|BIST SPOR
|956
|7,44
|BIST İNŞAAT
|1.445
|-0,37
|BIST MALİ
|1.231
|0,02
|BIST BANKA
|1.179
|-0,09
|BIST SİGORTA
|5.325
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|886
|-0,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.023
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.791
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|677
|-0,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.227
|-3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)