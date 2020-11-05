Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.662
|0,75
|BIST SINAİ
|1.826
|1,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.831
|1,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|706
|2,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.792
|-1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.330
|1,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.424
|1,19
|BIST METAL ANA
|3.106
|0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.670
|1,57
|BIST MADENCİLİK
|1.212
|1,43
|BIST HİZMETLER
|1.057
|1,11
|BIST ELEKTRİK
|77
|1,66
|BIST ULAŞTIRMA
|1.227
|0,53
|BIST TURİZM
|251
|1,40
|BIST TİCARET
|3.299
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|386
|1,59
|BIST SPOR
|890
|0,77
|BIST İNŞAAT
|1.436
|3,06
|BIST MALİ
|1.232
|1,12
|BIST BANKA
|1.182
|0,38
|BIST SİGORTA
|5.335
|1,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|892
|1,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.020
|1,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|1,73
|BIST TEKNOLOJİ
|1.795
|1,55
|BIST BİLİŞİM
|675
|3,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.291
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)