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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:27:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.662 0,75
BIST SINAİ 1.826 1,21
BIST GIDA, İÇECEK 1.831 1,41
BIST TEKSTIL, DERİ 706 2,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.792 -1,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.330 1,85
BIST TAŞ, TOPRAK 1.424 1,19
BIST METAL ANA 3.106 0,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.670 1,57
BIST MADENCİLİK 1.212 1,43
BIST HİZMETLER 1.057 1,11
BIST ELEKTRİK 77 1,66
BIST ULAŞTIRMA 1.227 0,53
BIST TURİZM 251 1,40
BIST TİCARET 3.299 0,45
BIST İLETİŞİM 386 1,59
BIST SPOR 890 0,77
BIST İNŞAAT 1.436 3,06
BIST MALİ 1.232 1,12
BIST BANKA 1.182 0,38
BIST SİGORTA 5.335 1,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 892 1,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.020 1,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 572 1,73
BIST TEKNOLOJİ 1.795 1,55
BIST BİLİŞİM 675 3,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.291 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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