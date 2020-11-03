Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.664
|-2,20
|BIST SINAİ
|1.763
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.765
|-0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|678
|0,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.840
|3,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.289
|0,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.384
|0,75
|BIST METAL ANA
|3.001
|-1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.542
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|1.171
|1,34
|BIST HİZMETLER
|1.024
|0,39
|BIST ELEKTRİK
|73
|0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.176
|-0,62
|BIST TURİZM
|242
|0,25
|BIST TİCARET
|3.217
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|374
|0,16
|BIST SPOR
|892
|-1,40
|BIST İNŞAAT
|1.380
|-0,13
|BIST MALİ
|1.189
|0,33
|BIST BANKA
|1.145
|0,34
|BIST SİGORTA
|5.191
|-0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|870
|1,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|981
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|551
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.756
|-0,44
|BIST BİLİŞİM
|638
|0,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.286
|4,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)