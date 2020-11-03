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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:30:14 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.664 -2,20
BIST SINAİ 1.763 0,28
BIST GIDA, İÇECEK 1.765 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 678 0,45
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.840 3,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.289 0,90
BIST TAŞ, TOPRAK 1.384 0,75
BIST METAL ANA 3.001 -1,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.542 0,59
BIST MADENCİLİK 1.171 1,34
BIST HİZMETLER 1.024 0,39
BIST ELEKTRİK 73 0,64
BIST ULAŞTIRMA 1.176 -0,62
BIST TURİZM 242 0,25
BIST TİCARET 3.217 0,87
BIST İLETİŞİM 374 0,16
BIST SPOR 892 -1,40
BIST İNŞAAT 1.380 -0,13
BIST MALİ 1.189 0,33
BIST BANKA 1.145 0,34
BIST SİGORTA 5.191 -0,26
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 870 1,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 981 0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 551 0,58
BIST TEKNOLOJİ 1.756 -0,44
BIST BİLİŞİM 638 0,80
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.286 4,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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