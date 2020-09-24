Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.310
|1,75
|BIST SINAİ
|1.645
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.717
|1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|647
|-0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.299
|2,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.259
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.269
|0,04
|BIST METAL ANA
|2.845
|0,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.180
|-0,54
|BIST MADENCİLİK
|1.193
|-0,78
|BIST HİZMETLER
|1.029
|-0,42
|BIST ELEKTRİK
|65
|-0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.270
|-0,97
|BIST TURİZM
|225
|1,51
|BIST TİCARET
|3.256
|0,38
|BIST İLETİŞİM
|380
|-1,40
|BIST SPOR
|1.014
|-2,48
|BIST İNŞAAT
|1.302
|-0,66
|BIST MALİ
|1.136
|0,35
|BIST BANKA
|1.092
|0,45
|BIST SİGORTA
|5.076
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|885
|-0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|953
|0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|502
|-0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.660
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|613
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|977
|-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)