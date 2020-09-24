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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:27:33 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.310 1,75
BIST SINAİ 1.645 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 1.717 1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 647 -0,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.299 2,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.259 0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 1.269 0,04
BIST METAL ANA 2.845 0,99
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.180 -0,54
BIST MADENCİLİK 1.193 -0,78
BIST HİZMETLER 1.029 -0,42
BIST ELEKTRİK 65 -0,28
BIST ULAŞTIRMA 1.270 -0,97
BIST TURİZM 225 1,51
BIST TİCARET 3.256 0,38
BIST İLETİŞİM 380 -1,40
BIST SPOR 1.014 -2,48
BIST İNŞAAT 1.302 -0,66
BIST MALİ 1.136 0,35
BIST BANKA 1.092 0,45
BIST SİGORTA 5.076 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 885 -0,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 953 0,51
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 502 -0,24
BIST TEKNOLOJİ 1.660 -0,06
BIST BİLİŞİM 613 0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 977 -0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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