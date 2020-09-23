Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.254
|2,10
|BIST SINAİ
|1.649
|0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.706
|2,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|660
|0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.276
|2,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.260
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.266
|1,44
|BIST METAL ANA
|2.840
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.213
|1,09
|BIST MADENCİLİK
|1.207
|0,67
|BIST HİZMETLER
|1.036
|0,73
|BIST ELEKTRİK
|65
|1,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.296
|1,15
|BIST TURİZM
|220
|2,73
|BIST TİCARET
|3.258
|0,12
|BIST İLETİŞİM
|382
|1,68
|BIST SPOR
|1.072
|0,15
|BIST İNŞAAT
|1.312
|0,04
|BIST MALİ
|1.133
|1,32
|BIST BANKA
|1.085
|1,17
|BIST SİGORTA
|5.041
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|893
|1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|952
|1,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|507
|1,43
|BIST TEKNOLOJİ
|1.667
|0,91
|BIST BİLİŞİM
|610
|0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|986
|0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)