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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:39:24 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.140 3,12
BIST SINAİ 1.648 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 1.672 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 653 0,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.274 -0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.273 0,19
BIST TAŞ, TOPRAK 1.262 0,00
BIST METAL ANA 2.819 -0,13
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.218 -0,52
BIST MADENCİLİK 1.237 -1,29
BIST HİZMETLER 1.023 -0,33
BIST ELEKTRİK 65 0,26
BIST ULAŞTIRMA 1.278 -1,01
BIST TURİZM 217 1,24
BIST TİCARET 3.262 -0,67
BIST İLETİŞİM 366 0,49
BIST SPOR 1.015 3,55
BIST İNŞAAT 1.332 -2,30
BIST MALİ 1.133 -0,74
BIST BANKA 1.085 -1,14
BIST SİGORTA 5.124 -0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 898 -0,62
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 950 -0,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 505 0,05
BIST TEKNOLOJİ 1.676 0,09
BIST BİLİŞİM 621 1,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 983 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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