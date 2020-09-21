Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.140
|3,12
|BIST SINAİ
|1.648
|-0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.672
|-0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|653
|0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.274
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.273
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.262
|0,00
|BIST METAL ANA
|2.819
|-0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.218
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|1.237
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|1.023
|-0,33
|BIST ELEKTRİK
|65
|0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.278
|-1,01
|BIST TURİZM
|217
|1,24
|BIST TİCARET
|3.262
|-0,67
|BIST İLETİŞİM
|366
|0,49
|BIST SPOR
|1.015
|3,55
|BIST İNŞAAT
|1.332
|-2,30
|BIST MALİ
|1.133
|-0,74
|BIST BANKA
|1.085
|-1,14
|BIST SİGORTA
|5.124
|-0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|898
|-0,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|950
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|505
|0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.676
|0,09
|BIST BİLİŞİM
|621
|1,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|983
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)