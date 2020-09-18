Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.978
|0,89
|BIST SINAİ
|1.651
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.665
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|653
|-0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.282
|-1,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.271
|0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.268
|-0,19
|BIST METAL ANA
|2.833
|0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.229
|-0,29
|BIST MADENCİLİK
|1.250
|1,10
|BIST HİZMETLER
|1.017
|-0,15
|BIST ELEKTRİK
|65
|0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|1.290
|-0,43
|BIST TURİZM
|211
|0,57
|BIST TİCARET
|3.267
|-0,49
|BIST İLETİŞİM
|362
|0,12
|BIST SPOR
|932
|2,71
|BIST İNŞAAT
|1.297
|0,35
|BIST MALİ
|1.145
|0,13
|BIST BANKA
|1.103
|0,23
|BIST SİGORTA
|5.135
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|920
|1,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|958
|-0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|508
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.680
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|611
|0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|983
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)