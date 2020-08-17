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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:27:47 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.350 3,53
BIST SINAİ 1.510 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 1.543 -0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 572 1,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.062 -0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.183 0,93
BIST TAŞ, TOPRAK 1.166 -0,23
BIST METAL ANA 2.508 0,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.046 -0,58
BIST MADENCİLİK 1.210 -0,41
BIST HİZMETLER 980 -0,45
BIST ELEKTRİK 59 -0,97
BIST ULAŞTIRMA 1.295 -1,12
BIST TURİZM 179 -0,15
BIST TİCARET 3.159 0,02
BIST İLETİŞİM 368 -0,88
BIST SPOR 603 -2,35
BIST İNŞAAT 1.217 0,55
BIST MALİ 1.116 0,31
BIST BANKA 1.110 0,72
BIST SİGORTA 4.909 -0,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 893 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 902 -0,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 496 0,41
BIST TEKNOLOJİ 1.637 0,92
BIST BİLİŞİM 521 1,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 955 1,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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