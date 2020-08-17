Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.350
|3,53
|BIST SINAİ
|1.510
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.543
|-0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|572
|1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.062
|-0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.183
|0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.166
|-0,23
|BIST METAL ANA
|2.508
|0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.046
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|1.210
|-0,41
|BIST HİZMETLER
|980
|-0,45
|BIST ELEKTRİK
|59
|-0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|1.295
|-1,12
|BIST TURİZM
|179
|-0,15
|BIST TİCARET
|3.159
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|368
|-0,88
|BIST SPOR
|603
|-2,35
|BIST İNŞAAT
|1.217
|0,55
|BIST MALİ
|1.116
|0,31
|BIST BANKA
|1.110
|0,72
|BIST SİGORTA
|4.909
|-0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|893
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|902
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|496
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.637
|0,92
|BIST BİLİŞİM
|521
|1,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|955
|1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)