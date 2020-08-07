  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:28:10 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.115 -1,73
BIST SINAİ 1.397 -2,68
BIST GIDA, İÇECEK 1.380 -3,38
BIST TEKSTIL, DERİ 535 -5,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 954 -6,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.120 -0,72
BIST TAŞ, TOPRAK 1.038 -3,42
BIST METAL ANA 2.311 -2,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.847 -3,56
BIST MADENCİLİK 1.242 -4,63
BIST HİZMETLER 904 -2,84
BIST ELEKTRİK 53 -4,21
BIST ULAŞTIRMA 1.167 -3,10
BIST TURİZM 155 -6,68
BIST TİCARET 2.888 -2,02
BIST İLETİŞİM 357 -2,31
BIST SPOR 508 -4,47
BIST İNŞAAT 1.118 -5,22
BIST MALİ 1.048 -2,87
BIST BANKA 1.037 -1,96
BIST SİGORTA 4.546 -4,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 779 -7,52
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 860 -2,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 454 -6,72
BIST TEKNOLOJİ 1.417 -3,39
BIST BİLİŞİM 465 -4,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 918 -7,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması
Gündem

Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması

Oyuncu Tamer Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım." ifadelerini kullandı. ..
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı