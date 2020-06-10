Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|219.856
|2,49
|BIST SINAİ
|140.532
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.002
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.097
|2,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.950
|0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.845
|0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.419
|2,15
|BIST METAL ANA
|239.408
|0,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.306
|1,29
|BIST MADENCİLİK
|122.807
|1,61
|BIST HİZMETLER
|97.255
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|5.146
|-0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|151.116
|0,68
|BIST TURİZM
|15.457
|4,44
|BIST TİCARET
|304.820
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|36.535
|0,39
|BIST SPOR
|73.462
|1,28
|BIST İNŞAAT
|104.994
|0,84
|BIST MALİ
|118.868
|0,78
|BIST BANKA
|126.966
|0,45
|BIST SİGORTA
|440.110
|2,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.035
|1,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.911
|0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.034
|2,76
|BIST TEKNOLOJİ
|151.281
|1,59
|BIST BİLİŞİM
|47.515
|0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.849
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)