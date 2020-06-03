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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:21:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ203.221-1,55
BIST SINAİ138.3770,63
BIST GIDA, İÇECEK146.6701,53
BIST TEKSTIL, DERİ52.5150,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM94.3480,39
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK114.345-0,14
BIST TAŞ, TOPRAK92.9940,17
BIST METAL ANA233.8611,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA169.6721,17
BIST MADENCİLİK121.710-1,05
BIST HİZMETLER95.4080,24
BIST ELEKTRİK5.1020,50
BIST ULAŞTIRMA150.252-0,50
BIST TURİZM14.0370,43
BIST TİCARET299.1730,66
BIST İLETİŞİM36.0190,21
BIST SPOR69.524-0,33
BIST İNŞAAT101.082-0,84
BIST MALİ117.7661,01
BIST BANKA126.5731,03
BIST SİGORTA422.9301,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG82.6720,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM92.7221,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.44.5741,17
BIST TEKNOLOJİ151.522-0,85
BIST BİLİŞİM49.0372,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.73.4201,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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