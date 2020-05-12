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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:37:05 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.925 4,64
BIST SINAİ 128.249 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 135.976 0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 45.684 1,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.986 1,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.222 1,31
BIST TAŞ, TOPRAK 83.198 0,78
BIST METAL ANA 218.093 0,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.793 0,97
BIST MADENCİLİK 115.159 2,94
BIST HİZMETLER 85.070 1,46
BIST ELEKTRİK 4.721 2,62
BIST ULAŞTIRMA 128.011 -0,58
BIST TURİZM 13.264 2,33
BIST TİCARET 253.699 2,06
BIST İLETİŞİM 34.627 2,19
BIST SPOR 56.042 -0,88
BIST İNŞAAT 101.503 0,19
BIST MALİ 107.998 0,62
BIST BANKA 119.362 0,21
BIST SİGORTA 377.005 0,17
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.775 -2,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.488 1,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.737 1,35
BIST TEKNOLOJİ 134.329 1,39
BIST BİLİŞİM 47.222 1,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.063 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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