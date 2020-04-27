Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|179.419
|5,24
|BIST SINAİ
|128.116
|2,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.402
|1,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.603
|3,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.503
|3,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.652
|1,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.306
|1,75
|BIST METAL ANA
|219.377
|2,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|153.543
|3,11
|BIST MADENCİLİK
|118.132
|5,85
|BIST HİZMETLER
|87.331
|2,32
|BIST ELEKTRİK
|4.348
|2,54
|BIST ULAŞTIRMA
|131.611
|5,63
|BIST TURİZM
|12.279
|6,20
|BIST TİCARET
|267.927
|1,30
|BIST İLETİŞİM
|35.498
|2,22
|BIST SPOR
|57.011
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|101.937
|0,58
|BIST MALİ
|109.640
|2,51
|BIST BANKA
|123.622
|2,64
|BIST SİGORTA
|391.313
|3,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.422
|2,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.166
|2,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.156
|2,21
|BIST TEKNOLOJİ
|135.957
|2,67
|BIST BİLİŞİM
|48.229
|2,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.618
|2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)