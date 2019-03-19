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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

19 Mart 2019 Salı 13:46
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding26,1624,885,14
Kordsa Teknik Tekstil11,2210,704,86
Vestel12,8012,224,75
Netaş Telekom.8,167,844,08
Kardemir (D)2,732,653,02
İhlas Holding0,410,402,50
Emlak Konut GMYO1,731,692,37
Aksa9,629,402,34
T.S.K.B.0,900,882,27
Mavi Giyim42,4041,502,17
İndeks Bilgisayar8,408,241,94
Ege Endüstri482,90474,001,88
Kerevitaş Gıda1,721,691,78
Afyon Çimento4,864,781,67
Alarko Holding3,042,991,67
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,163,111,61
Doğan Holding1,271,251,60
Türk Traktör34,1833,701,42
İttifak Holding3,583,531,42
Göltaş Çimento11,9011,741,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:46
  1. İstanbul
  2. Afyon
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