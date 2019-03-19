Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:19 Mart 2019 Salı 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|26,16
|24,88
|5,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|10,70
|4,86
|Vestel
|12,80
|12,22
|4,75
|Netaş Telekom.
|8,16
|7,84
|4,08
|Kardemir (D)
|2,73
|2,65
|3,02
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,69
|2,37
|Aksa
|9,62
|9,40
|2,34
|T.S.K.B.
|0,90
|0,88
|2,27
|Mavi Giyim
|42,40
|41,50
|2,17
|İndeks Bilgisayar
|8,40
|8,24
|1,94
|Ege Endüstri
|482,90
|474,00
|1,88
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,69
|1,78
|Afyon Çimento
|4,86
|4,78
|1,67
|Alarko Holding
|3,04
|2,99
|1,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,16
|3,11
|1,61
|Doğan Holding
|1,27
|1,25
|1,60
|Türk Traktör
|34,18
|33,70
|1,42
|İttifak Holding
|3,58
|3,53
|1,42
|Göltaş Çimento
|11,90
|11,74
|1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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