Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 20,96 20,32 3,15 Hürriyet Gzt. 1,00 0,97 3,09 Bera Holding 2,07 2,01 2,99 Gentaş 2,07 2,02 2,48 İş Fin.Kir. 4,90 4,80 2,08 GSD Holding 0,81 0,80 1,25 ICBC Turkey Bank 10,57 10,46 1,05 Şekerbank 1,18 1,17 0,85 Polisan Holding 6,43 6,39 0,63 Şişe Cam 5,28 5,25 0,57 Soda Sanayii 7,17 7,13 0,56 Koza Madencilik 7,98 7,94 0,50 Bim Mağazalar 84,30 83,90 0,48 Mavi Giyim 37,96 37,80 0,42 Koza Altın 54,40 54,20 0,37 Gersan Elektrik 3,39 3,38 0,30 Enka İnşaat 4,48 4,47 0,22 Afyon Çimento 4,88 4,87 0,21 Enerjisa Enerji 5,11 5,10 0,20 İpek Doğal Enerji 6,03 6,02 0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)