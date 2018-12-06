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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding20,9620,323,15
Hürriyet Gzt.1,000,973,09
Bera Holding2,072,012,99
Gentaş2,072,022,48
İş Fin.Kir.4,904,802,08
GSD Holding0,810,801,25
ICBC Turkey Bank10,5710,461,05
Şekerbank1,181,170,85
Polisan Holding6,436,390,63
Şişe Cam5,285,250,57
Soda Sanayii7,177,130,56
Koza Madencilik7,987,940,50
Bim Mağazalar84,3083,900,48
Mavi Giyim37,9637,800,42
Koza Altın54,4054,200,37
Gersan Elektrik3,393,380,30
Enka İnşaat4,484,470,22
Afyon Çimento4,884,870,21
Enerjisa Enerji5,115,100,20
İpek Doğal Enerji6,036,020,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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