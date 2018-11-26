Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,11 10,81 Hürriyet Gzt. 0,96 0,91 5,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 4,55 4,84 Bera Holding 1,70 1,63 4,29 Petkim 5,44 5,22 4,21 Sabancı Holding 7,88 7,57 4,10 Turkcell 12,76 12,29 3,82 Tofaş Oto. Fab. 17,93 17,31 3,58 Vakıflar Bankası 3,82 3,69 3,52 Halkbank 7,30 7,06 3,40 Garanti Bankası 8,33 8,07 3,22 Aksa 8,82 8,55 3,16 GSD Holding 0,73 0,71 2,82 Pegasus 24,36 23,70 2,78 Anel Elektrik 1,87 1,82 2,75 Şekerbank 1,19 1,16 2,59 Netaş Telekom. 7,14 6,96 2,59 Akbank 7,61 7,42 2,56 Gersan Elektrik 3,32 3,24 2,47 İş Bankası (C) 4,18 4,08 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

