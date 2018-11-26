0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,231,1110,81
Hürriyet Gzt.0,960,915,49
Tümosan Motor ve Traktör4,774,554,84
Bera Holding1,701,634,29
Petkim5,445,224,21
Sabancı Holding7,887,574,10
Turkcell12,7612,293,82
Tofaş Oto. Fab.17,9317,313,58
Vakıflar Bankası3,823,693,52
Halkbank7,307,063,40
Garanti Bankası8,338,073,22
Aksa8,828,553,16
GSD Holding0,730,712,82
Pegasus24,3623,702,78
Anel Elektrik1,871,822,75
Şekerbank1,191,162,59
Netaş Telekom.7,146,962,59
Akbank7,617,422,56
Gersan Elektrik3,323,242,47
İş Bankası (C)4,184,082,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında şaşırtan diyalog: Ayağa kalk sevin
    1. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    2. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    3. CHP, zulüm demek
    4. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    5. Hakan Bahadır kimdir?
    6. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    10. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    11. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    12. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    13. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    14. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    15. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    16. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    17. Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor
    18. Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve..
    19. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    20. "Dünyada 3 kişiden biri demir..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'