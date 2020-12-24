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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:34:35 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları62,4556,809,95
Borusan Mannesmann33,6030,609,80
Netaş Telekomünikasyon25,1423,168,55
Çelebi168,90157,307,37
Karel Elektronik22,1821,045,42
Alcatel Lucent Teletaş29,6028,204,96
Eczacıbaşı İlaç7,637,284,81
Aksa13,5412,924,80
Pegasus73,3570,504,04
Selçuk Ecza Deposu15,3814,923,08
Kordsa Teknik Tekstil15,9715,503,03
Alarko GMYO25,5424,842,82
DO-CO571,60558,402,36
Türk Hava Yolları12,7412,462,25
TAV Havalimanları21,0820,642,13
Albaraka Türk2,062,021,98
Deva Holding24,6424,261,57
Otokar277,80274,501,20
İş Yatırım Menkul Değerler15,9915,821,07
Koza Altın83,9083,100,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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