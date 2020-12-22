Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|535,80
|487,10
|10,00
|Çelebi
|141,30
|130,00
|8,69
|Borusan Mannesmann
|27,36
|25,30
|8,14
|Özak GMYO
|5,28
|4,96
|6,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,64
|13,82
|5,93
|TAV Havalimanları
|21,10
|20,06
|5,18
|Pegasus
|72,00
|68,55
|5,03
|Logo Yazılım
|127,90
|122,20
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|9,96
|9,53
|4,51
|GSD Holding
|2,44
|2,34
|4,27
|Ereğli Demir Çelik
|13,91
|13,40
|3,81
|Netaş Telekomünikasyon
|23,04
|22,20
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|48,74
|46,98
|3,75
|Türk Hava Yolları
|12,61
|12,22
|3,19
|İndeks Bilgisayar
|17,27
|16,75
|3,10
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,93
|2,80
|Alarko GMYO
|21,16
|20,60
|2,72
|Doğan Holding
|3,14
|3,06
|2,61
|Net Holding
|3,55
|3,46
|2,60
|İş GMYO
|2,39
|2,33
|2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)