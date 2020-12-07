Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|16,18
|15,01
|7,79
|Sasa Polyester
|19,89
|18,71
|6,31
|Petkim
|4,93
|4,64
|6,25
|Borusan Mannesmann
|16,94
|15,99
|5,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,16
|10,58
|5,48
|Ford Otosan
|127,00
|122,30
|3,84
|TAV Havalimanları
|20,72
|20,08
|3,19
|Yataş
|13,10
|12,71
|3,07
|Eczacıbaşı İlaç
|7,17
|7,01
|2,28
|Alarko GMYO
|20,06
|19,63
|2,19
|Mavi Giyim
|50,55
|49,50
|2,12
|Halk GMYO
|3,41
|3,34
|2,10
|Akiş GMYO
|3,91
|3,84
|1,82
|Alarko Holding
|7,01
|6,89
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|11,80
|11,62
|1,55
|Aygaz
|13,08
|12,89
|1,47
|Çelebi
|96,65
|95,40
|1,31
|Akçansa
|15,04
|14,85
|1,28
|İpek Doğal Enerji
|12,19
|12,04
|1,25
|Tüpraş
|94,75
|93,60
|1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)