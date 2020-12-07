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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:34:04 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu16,1815,017,79
Sasa Polyester19,8918,716,31
Petkim4,934,646,25
Borusan Mannesmann16,9415,995,94
Tümosan Motor ve Traktör11,1610,585,48
Ford Otosan127,00122,303,84
TAV Havalimanları20,7220,083,19
Yataş13,1012,713,07
Eczacıbaşı İlaç7,177,012,28
Alarko GMYO20,0619,632,19
Mavi Giyim50,5549,502,12
Halk GMYO3,413,342,10
Akiş GMYO3,913,841,82
Alarko Holding7,016,891,74
Ereğli Demir Çelik11,8011,621,55
Aygaz13,0812,891,47
Çelebi96,6595,401,31
Akçansa15,0414,851,28
İpek Doğal Enerji12,1912,041,25
Tüpraş94,7593,601,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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