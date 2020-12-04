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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:29:26 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan124,10115,307,63
Selçuk Ecza Deposu17,7916,676,72
Karel Elektronik20,3219,364,96
Akiş GMYO3,783,653,56
Doğuş Otomotiv28,1027,163,46
MLP Sağlık20,0619,403,40
Türk Telekom7,857,662,48
Tofaş Oto Fabrikası29,8029,182,12
Deva Holding24,2823,782,10
Netaş Telekomünikasyon21,3020,901,91
DO-CO510,50501,501,79
Petkim4,334,261,64
Pınar Süt22,6022,301,35
Alarko GMYO20,1419,881,31
Pegasus64,0063,201,27
Alcatel Lucent Teletaş28,8628,501,26
Türk Traktör141,50140,200,93
Halk GMYO3,313,280,91
Tüpraş93,1092,300,87
Eczacıbaşı İlaç7,117,050,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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