Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|124,10
|115,30
|7,63
|Selçuk Ecza Deposu
|17,79
|16,67
|6,72
|Karel Elektronik
|20,32
|19,36
|4,96
|Akiş GMYO
|3,78
|3,65
|3,56
|Doğuş Otomotiv
|28,10
|27,16
|3,46
|MLP Sağlık
|20,06
|19,40
|3,40
|Türk Telekom
|7,85
|7,66
|2,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,80
|29,18
|2,12
|Deva Holding
|24,28
|23,78
|2,10
|Netaş Telekomünikasyon
|21,30
|20,90
|1,91
|DO-CO
|510,50
|501,50
|1,79
|Petkim
|4,33
|4,26
|1,64
|Pınar Süt
|22,60
|22,30
|1,35
|Alarko GMYO
|20,14
|19,88
|1,31
|Pegasus
|64,00
|63,20
|1,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,86
|28,50
|1,26
|Türk Traktör
|141,50
|140,20
|0,93
|Halk GMYO
|3,31
|3,28
|0,91
|Tüpraş
|93,10
|92,30
|0,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|7,05
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)