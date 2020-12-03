Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|16,67
|15,16
|9,96
|Halk GMYO
|3,23
|2,99
|8,03
|Karel Elektronik
|20,04
|19,44
|3,09
|Alkim Kimya
|14,41
|14,02
|2,78
|Anadolu Efes
|22,42
|21,86
|2,56
|Bizim Mağazaları
|16,50
|16,10
|2,48
|Özak GMYO
|4,50
|4,40
|2,27
|Çimsa
|16,00
|15,65
|2,24
|Aksigorta
|7,90
|7,73
|2,20
|Pegasus
|64,80
|63,55
|1,97
|Akiş GMYO
|3,64
|3,57
|1,96
|Türkiye Sigorta
|6,11
|6,01
|1,66
|İş GMYO
|2,16
|2,13
|1,41
|TAV Havalimanları
|20,28
|20,00
|1,40
|GSD Holding
|2,32
|2,29
|1,31
|Çelebi
|98,85
|97,60
|1,28
|Petkim
|4,28
|4,23
|1,18
|Hektaş
|13,15
|13,00
|1,15
|Doğan Holding
|2,65
|2,62
|1,15
|Alarko Holding
|6,82
|6,75
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)