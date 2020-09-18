Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,52
|2,42
|4,13
|Bagfaş
|16,27
|15,68
|3,76
|Klimasan Klima
|14,84
|14,33
|3,56
|Kardemir (D)
|3,24
|3,14
|3,18
|Alarko GMYO
|16,52
|16,11
|2,55
|Hektaş
|12,91
|12,60
|2,46
|İpek Doğal Enerji
|12,24
|11,96
|2,34
|Alarko Holding
|5,63
|5,53
|1,81
|Sasa Polyester
|16,96
|16,66
|1,80
|Çemtaş
|12,32
|12,13
|1,57
|Coca Cola İçecek
|45,30
|44,62
|1,52
|Özak GMYO
|4,04
|3,98
|1,51
|Petkim
|4,43
|4,37
|1,37
|İş Y. Men. Değ.
|8,13
|8,02
|1,37
|Oyak Çimento
|8,18
|8,07
|1,36
|Doğan Holding
|2,29
|2,26
|1,33
|Albaraka Türk
|1,53
|1,51
|1,32
|Koza Madencilik
|13,14
|12,97
|1,31
|Koza Altın
|80,55
|79,55
|1,26
|Anadolu Efes
|20,90
|20,66
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)