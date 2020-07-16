Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,48
|4,11
|9,00
|Sasa Polyester
|12,94
|11,93
|8,47
|Borusan Mannesmann
|12,91
|11,96
|7,94
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|5,18
|5,60
|Türk Traktör
|100,80
|96,30
|4,67
|T. Halk Bankası
|6,19
|5,93
|4,38
|Çemtaş
|9,03
|8,68
|4,03
|Vakıflar Bankası
|5,09
|4,90
|3,88
|Bursa Çimento
|4,92
|4,74
|3,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,09
|7,81
|3,59
|Net Holding
|2,62
|2,53
|3,56
|Global Yat. Holding
|4,29
|4,15
|3,37
|Aksa Enerji
|5,94
|5,75
|3,30
|Türk Hava Yolları
|12,18
|11,80
|3,22
|DO-CO
|349,90
|339,50
|3,06
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|7,22
|3,05
|Kardemir (D)
|3,16
|3,07
|2,93
|Kartonsan
|576,00
|560,40
|2,78
|Yataş
|8,64
|8,42
|2,61
|Gözde Girişim
|5,15
|5,02
|2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)