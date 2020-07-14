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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:45:21 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 592,90 539,00 10,00
Özak GMYO 4,80 4,52 6,19
Tat Gıda 10,48 10,07 4,07
Netaş Telekom. 16,14 15,57 3,66
Zorlu Enerji 2,87 2,79 2,87
Albaraka Türk 1,85 1,80 2,78
Oyak Çimento 9,54 9,29 2,69
Emlak Konut GMYO 2,33 2,27 2,64
Karel Elektronik 17,09 16,66 2,58
Torunlar GMYO 4,09 3,99 2,51
Güneş Sigorta 4,65 4,54 2,42
Ege Endüstri 684,00 668,00 2,40
Gözde Girişim 5,02 4,91 2,24
Şekerbank 1,68 1,65 1,82
Vestel 17,42 17,11 1,81
İş Y. Men. Değ. 6,88 6,76 1,78
TAV Havalimanları 17,80 17,50 1,71
Bagfaş 17,52 17,25 1,57
Alarko GMYO 18,60 18,35 1,36
Tümosan Motor ve Traktör 7,51 7,41 1,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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