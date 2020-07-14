Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|592,90
|539,00
|10,00
|Özak GMYO
|4,80
|4,52
|6,19
|Tat Gıda
|10,48
|10,07
|4,07
|Netaş Telekom.
|16,14
|15,57
|3,66
|Zorlu Enerji
|2,87
|2,79
|2,87
|Albaraka Türk
|1,85
|1,80
|2,78
|Oyak Çimento
|9,54
|9,29
|2,69
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,27
|2,64
|Karel Elektronik
|17,09
|16,66
|2,58
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,99
|2,51
|Güneş Sigorta
|4,65
|4,54
|2,42
|Ege Endüstri
|684,00
|668,00
|2,40
|Gözde Girişim
|5,02
|4,91
|2,24
|Şekerbank
|1,68
|1,65
|1,82
|Vestel
|17,42
|17,11
|1,81
|İş Y. Men. Değ.
|6,88
|6,76
|1,78
|TAV Havalimanları
|17,80
|17,50
|1,71
|Bagfaş
|17,52
|17,25
|1,57
|Alarko GMYO
|18,60
|18,35
|1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,51
|7,41
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)