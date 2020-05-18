Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|11,02
|10,13
|8,79
|Borusan Mannesmann
|10,59
|9,85
|7,51
|Sasa Polyester
|10,87
|10,14
|7,20
|Pegasus
|54,00
|50,90
|6,09
|Klimasan Klima
|17,80
|16,82
|5,83
|Netaş Telekom.
|14,13
|13,45
|5,06
|Enerjisa Enerji
|8,22
|7,84
|4,85
|MLP Sağlık
|16,68
|15,92
|4,77
|Doğuş Otomotiv
|10,11
|9,65
|4,77
|Karsan Otomotiv
|1,80
|1,72
|4,65
|Bursa Çimento
|4,30
|4,11
|4,62
|İş Fin.Kir.
|4,08
|3,90
|4,62
|Alarko GMYO
|15,17
|14,56
|4,19
|TAV Havalimanları
|17,76
|17,05
|4,16
|Gözde Girişim
|4,05
|3,89
|4,11
|Karel Elektronik
|16,12
|15,49
|4,07
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|1,25
|4,00
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,32
|3,88
|Ülker Bisküvi
|24,08
|23,20
|3,79
|Bim Mağazalar
|58,60
|56,50
|3,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)