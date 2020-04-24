Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|441,90
|401,80
|9,98
|Deva Holding
|14,44
|13,13
|9,98
|Şok Marketler
|11,69
|10,63
|9,97
|Alkim Kimya
|55,95
|50,90
|9,92
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|3,86
|9,84
|Aksigorta
|6,03
|5,51
|9,44
|Güneş Sigorta
|3,08
|2,82
|9,22
|Enerjisa Enerji
|6,95
|6,47
|7,42
|MLP Sağlık
|13,82
|12,90
|7,13
|Tat Gıda
|7,92
|7,52
|5,32
|İpek Doğal Enerji
|11,09
|10,57
|4,92
|Gözde Girişim
|4,04
|3,86
|4,66
|Eczacıbaşı İlaç
|4,87
|4,66
|4,51
|Netaş Telekom.
|13,29
|12,72
|4,48
|Tekfen Holding
|14,49
|13,88
|4,39
|Klimasan Klima
|16,27
|15,64
|4,03
|Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|7,57
|3,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|10,80
|3,61
|Sasa Polyester
|9,03
|8,72
|3,56
|Türk Traktör
|55,30
|53,50
|3,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)