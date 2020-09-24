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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:29:15 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 41,24 40,16 2,69
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 7,61 2,23
Doğan Holding 2,36 2,31 2,16
İş Yatırım Menkul Değerler 8,21 8,10 1,36
Şekerbank 1,56 1,54 1,30
Aygaz 11,30 11,16 1,25
Logo Yazılım 94,20 93,15 1,13
Alarko GMYO 16,47 16,30 1,04
Koç Holding 14,23 14,12 0,78
Doğuş Otomotiv 14,91 14,80 0,74
Albaraka Türk 1,49 1,48 0,68
Akbank 4,79 4,76 0,63
İş GMYO 1,74 1,73 0,58
Ereğli Demir Çelik 9,15 9,10 0,55
Vakıflar Bankası 4,00 3,98 0,50
Yapı ve Kredi Bankası 2,03 2,02 0,50
Bizim Mağazaları 15,92 15,85 0,44
Soda Sanayii 7,77 7,74 0,39
MLP Sağlık 16,55 16,49 0,36
Şişe Cam 6,81 6,79 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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