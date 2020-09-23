Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|5,07
|4,86
|4,32
|Çemtaş
|13,12
|12,64
|3,80
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,88
|3,13
|Özak GMYO
|4,03
|3,91
|3,07
|Anadolu Grubu Holding
|18,40
|17,92
|2,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|7,38
|2,57
|Global Yatırım Holding
|4,41
|4,30
|2,56
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|14,65
|2,39
|Türk Traktör
|99,20
|96,90
|2,37
|Alarko GMYO
|16,17
|15,82
|2,21
|Net Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|Aksa
|7,16
|7,01
|2,14
|Kardemir (D)
|3,35
|3,28
|2,13
|Turkcell
|15,41
|15,10
|2,05
|Karel Elektronik
|17,46
|17,11
|2,05
|Tat Gıda
|10,22
|10,02
|2,00
|T.S.K.B.
|1,07
|1,05
|1,90
|Brisa
|11,39
|11,18
|1,88
|Tekfen Holding
|15,29
|15,01
|1,87
|Trakya Cam
|4,46
|4,38
|1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)