Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|17,45
|16,22
|7,58
|Global Yatırım Holding
|4,55
|4,26
|6,81
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,65
|5,28
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|12,35
|5,02
|Petkim
|4,43
|4,23
|4,73
|Borusan Mannesmann
|12,98
|12,48
|4,01
|Aksa Enerji
|5,61
|5,43
|3,31
|Yataş
|7,99
|7,75
|3,10
|Hektaş
|12,12
|11,77
|2,97
|Oyak Çimento
|7,98
|7,84
|1,79
|Kardemir (D)
|2,98
|2,93
|1,71
|Tüpraş
|87,40
|85,95
|1,69
|Güneş Sigorta
|6,16
|6,06
|1,65
|Enka İnşaat
|6,73
|6,64
|1,36
|Net Holding
|2,34
|2,31
|1,30
|Aygaz
|12,60
|12,46
|1,12
|Netaş Telekomünikasyon
|15,49
|15,34
|0,98
|Ülker Bisküvi
|23,08
|22,88
|0,87
|Akçansa
|12,42
|12,33
|0,73
|Çimsa
|11,87
|11,80
|0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)