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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:36:55 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 11,26 10,24 9,96
Doğuş Otomotiv 12,15 11,05 9,95
Vestel 14,92 13,88 7,49
Güneş Sigorta 3,94 3,67 7,36
Çimsa 9,45 8,84 6,90
İş GMYO 1,94 1,82 6,59
Bizim Mağazaları 19,03 18,02 5,60
Emlak Konut GMYO 1,97 1,87 5,35
Özak GMYO 3,41 3,27 4,28
Global Yatırım Holding 3,52 3,39 3,83
Sasa Polyester 10,45 10,11 3,36
Yataş 7,46 7,22 3,32
Şekerbank 1,27 1,23 3,25
Çemtaş 8,51 8,31 2,41
Koza Madencilik 12,36 12,07 2,40
Aselsan 32,34 31,64 2,21
Net Holding 2,32 2,27 2,20
Alkim Kimya 12,58 12,32 2,11
Koza Altın 76,10 74,60 2,01
Eczacıbaşı Yatırım 12,84 12,59 1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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