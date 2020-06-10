Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|11,26
|10,24
|9,96
|Doğuş Otomotiv
|12,15
|11,05
|9,95
|Vestel
|14,92
|13,88
|7,49
|Güneş Sigorta
|3,94
|3,67
|7,36
|Çimsa
|9,45
|8,84
|6,90
|İş GMYO
|1,94
|1,82
|6,59
|Bizim Mağazaları
|19,03
|18,02
|5,60
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|1,87
|5,35
|Özak GMYO
|3,41
|3,27
|4,28
|Global Yatırım Holding
|3,52
|3,39
|3,83
|Sasa Polyester
|10,45
|10,11
|3,36
|Yataş
|7,46
|7,22
|3,32
|Şekerbank
|1,27
|1,23
|3,25
|Çemtaş
|8,51
|8,31
|2,41
|Koza Madencilik
|12,36
|12,07
|2,40
|Aselsan
|32,34
|31,64
|2,21
|Net Holding
|2,32
|2,27
|2,20
|Alkim Kimya
|12,58
|12,32
|2,11
|Koza Altın
|76,10
|74,60
|2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,84
|12,59
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)