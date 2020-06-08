Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,64
|7,93
|Türk Traktör
|67,35
|63,70
|5,73
|Bizim Mağazaları
|15,75
|14,90
|5,70
|Gübre Fabrikaları
|25,86
|24,82
|4,19
|Çemtaş
|8,08
|7,79
|3,72
|Torunlar GMYO
|2,94
|2,84
|3,52
|Güneş Sigorta
|3,63
|3,52
|3,12
|İş GMYO
|1,80
|1,75
|2,86
|Gözde Girişim
|4,60
|4,48
|2,68
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,54
|2,60
|Arçelik
|17,11
|16,69
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|6,95
|2,30
|Özak GMYO
|3,24
|3,17
|2,21
|Tekfen Holding
|15,39
|15,06
|2,19
|Ege Endüstri
|585,30
|573,00
|2,15
|Vestel
|13,94
|13,65
|2,12
|Halk GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Brisa
|11,32
|11,10
|1,98
|Tüpraş
|91,10
|89,35
|1,96
|Çimsa
|9,02
|8,85
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)