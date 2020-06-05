Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|17,23
|16,25
|6,03
|Alkim Kimya
|12,46
|12,01
|3,75
|Tüpraş
|89,05
|86,55
|2,89
|Reysaş GMYO
|5,47
|5,34
|2,43
|Turkcell
|14,44
|14,19
|1,76
|Türk Traktör
|63,50
|62,45
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|8,51
|1,53
|Türk Hava Yolları
|12,74
|12,59
|1,19
|Kartonsan
|453,70
|448,70
|1,11
|Tekfen Holding
|15,10
|14,94
|1,07
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,89
|1,06
|Sarkuysan
|5,80
|5,74
|1,05
|Enka İnşaat
|5,52
|5,47
|0,91
|Tat Gıda
|8,99
|8,91
|0,90
|Türk Telekom
|7,66
|7,60
|0,79
|Koç Holding
|17,71
|17,58
|0,74
|Aksa
|6,82
|6,77
|0,74
|Anadolu Cam
|4,37
|4,34
|0,69
|Gözde Girişim
|4,50
|4,47
|0,67
|Aksa Enerji
|4,82
|4,79
|0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)