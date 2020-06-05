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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:22:42 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 17,23 16,25 6,03
Alkim Kimya 12,46 12,01 3,75
Tüpraş 89,05 86,55 2,89
Reysaş GMYO 5,47 5,34 2,43
Turkcell 14,44 14,19 1,76
Türk Traktör 63,50 62,45 1,68
Ereğli Demir Çelik 8,64 8,51 1,53
Türk Hava Yolları 12,74 12,59 1,19
Kartonsan 453,70 448,70 1,11
Tekfen Holding 15,10 14,94 1,07
Karsan Otomotiv 1,91 1,89 1,06
Sarkuysan 5,80 5,74 1,05
Enka İnşaat 5,52 5,47 0,91
Tat Gıda 8,99 8,91 0,90
Türk Telekom 7,66 7,60 0,79
Koç Holding 17,71 17,58 0,74
Aksa 6,82 6,77 0,74
Anadolu Cam 4,37 4,34 0,69
Gözde Girişim 4,50 4,47 0,67
Aksa Enerji 4,82 4,79 0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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