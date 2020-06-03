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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:23:25 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,07 1,95 6,15
Tümosan Motor ve Traktör 6,44 6,18 4,21
Güneş Sigorta 3,68 3,55 3,66
Tekfen Holding 15,14 14,66 3,27
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 11,38 3,16
Selçuk Ecza Deposu 8,33 8,09 2,97
Aksigorta 6,60 6,41 2,96
Anadolu Efes 19,06 18,52 2,92
Alarko Holding 5,35 5,20 2,88
Torunlar GMYO 2,79 2,72 2,57
Eczacıbaşı İlaç 5,76 5,63 2,31
Ford Otosan 67,20 65,70 2,28
Tat Gıda 9,03 8,85 2,03
Deva Holding 19,08 18,70 2,03
Ereğli Demir Çelik 8,42 8,26 1,94
Şekerbank 1,19 1,17 1,71
Garanti Bankası 8,19 8,06 1,61
Eczacıbaşı Yatırım 12,44 12,25 1,55
Doğan Holding 1,97 1,94 1,55
Kerevitaş Gıda 4,04 3,98 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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