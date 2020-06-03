Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,07
|1,95
|6,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,44
|6,18
|4,21
|Güneş Sigorta
|3,68
|3,55
|3,66
|Tekfen Holding
|15,14
|14,66
|3,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|11,38
|3,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|8,09
|2,97
|Aksigorta
|6,60
|6,41
|2,96
|Anadolu Efes
|19,06
|18,52
|2,92
|Alarko Holding
|5,35
|5,20
|2,88
|Torunlar GMYO
|2,79
|2,72
|2,57
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|5,63
|2,31
|Ford Otosan
|67,20
|65,70
|2,28
|Tat Gıda
|9,03
|8,85
|2,03
|Deva Holding
|19,08
|18,70
|2,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,42
|8,26
|1,94
|Şekerbank
|1,19
|1,17
|1,71
|Garanti Bankası
|8,19
|8,06
|1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,44
|12,25
|1,55
|Doğan Holding
|1,97
|1,94
|1,55
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|3,98
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)