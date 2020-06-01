Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|24,26
|22,58
|7,44
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,47
|6,80
|Halk GMYO
|1,94
|1,83
|6,01
|Bizim Mağazaları
|14,34
|13,62
|5,29
|Albaraka Türk
|1,44
|1,37
|5,11
|Güneş Sigorta
|3,52
|3,36
|4,76
|T.S.K.B.
|1,15
|1,10
|4,55
|Çimsa
|8,26
|7,94
|4,03
|Aygaz
|11,11
|10,72
|3,64
|Gözde Girişim
|4,24
|4,10
|3,41
|ASELSAN
|31,18
|30,18
|3,31
|Kardemir (D)
|2,59
|2,51
|3,19
|Arçelik
|16,27
|15,77
|3,17
|Alarko GMYO
|15,10
|14,64
|3,14
|Türk Traktör
|63,00
|61,10
|3,11
|Doğuş Otomotiv
|11,04
|10,72
|2,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|5,93
|2,87
|Tüpraş
|88,10
|85,70
|2,80
|Aksa
|6,62
|6,45
|2,64
|Şekerbank
|1,17
|1,14
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)